الذهب ينخفض لـ1300 دولار بفعل بيانات أميركية إيجابية

تراجع الذهب مقترباً من 1300 دولار للأوقية الأربعاء، إذ إن بيانات مشجعة عن إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أضعفت من جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين من المؤسسات كوسيلة للتحوط من التقلبات الاقتصادية، الأمر الذي هوى بأسعاره إلى أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع.

وتعرض الذهب لضغوط من جراء بيانات أظهرت أن طلبيات السلع الأميركية المعمرة سجلت انتعاشا في فبراير. غير أن تقريرا أميركيا آخر أظهر هبوطا غير متوقع في مقياس الإنفاق المزمع على السلع الرأسمالية.

وبحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب 0.6%، إلى 1302.31 دولار للأوقية، بعد أن هوى في وقت سابق من التعاملات إلى 1300.09 دولار، وهو أدني مستوى له منذ منتصف فبراير.

وسجلت عقود الذهب الأميركية لتسليم أبريل عند التسوية في بورصة كومكس 1303.40 دولار للأوقية منخفضة 8.00 دولارات.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9%، إلى 19.74 دولارا للأوقية.

ونزل البلاتين 0.8%، إلى 1401.50 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.9%، ليسجل 774.60 دولارا للأوقية.