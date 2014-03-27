تراجع للسوق السعودية وتداولات بـ8 مليارات ريال

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم انخفاضاً في ختام تداولاته الأسبوعية بلغ 26.84 نقطة ليغلق عند مستوى 9423.08 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.28%، وبتداولات بلغت نحو 8 مليارات ريال.

ويأتي إغلاق سوق الأسهم السعودية مختتماً تداولات الاسبوع على تراجع غير مؤثر مقابل الارتفاعات التي حققتها الاسهم منذ بداية العام الحالي.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 31 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 113 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 285 مليون سهم توزعت على أكثر من 133.8 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات سبكيم العالمية، وبوبا العربية، وتهامة للإعلان، وساب تكافل، ومبرد، والجبس الأكثر ارتفاعاً، فيما جاءت أسهم شركات وفاء للتأمين، وبترورابغ، وأنعام القابضة، ودار الأركان، وفيبكو، وميدغلف للتأمين على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9.9% إلى 2.01%.

كما جاءت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، ومبرد، وسابك، وعذيب للاتصالات، الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وعذيب للاتصالات، وزين السعودية، ومبرد على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

وعلى جانب القطاعات فقد تمكن قطاع الإعلام والنشر من تسجيل مكاسب بنسبة 1.43%، بالمقابل جاء قطاع التطوير العقاري على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.34%، يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.94%.