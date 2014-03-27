تراجع مؤشر سوق مصر من أعلى مستوى بـ6 سنوات

وسط عمليات جني أرباح سريعة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مع استمرار حالة من الترقب لإعلان المشير السيسي قرار ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية اليوم أو غداً، وذلك بعد المكاسب القياسية التي حققتها السوق أمس.

كما تأثرت البورصة اليوم بتصريحات رئيسها محمد عمران حول استبعاده إلغاء ما تبقى من إجراءات إحترازية معمول بها فى البورصة المصرية منذ مارس 2011، مؤكدا أن الوقت لا يزال مبكرا على التفكير فى إتخاذ تلك الخطوة التي سيتم إتخاذها فور إنتهاء الاستحقاقات السياسية كاملة من إنتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للدستور.

وكانت البورصة المصرية قد حققت أمس ارتفاعات قياسية خلال التعاملات الصباحية، وسجل مؤشرها الرئيسي أعلى مستوى له في أكثر من 6 سنوات.

وأرجع محللون ومتعاملون بالسوق تراجعات اليوم إلى عدة عوامل أبرزها حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون لإعلان الفريق السيسي ترشحه للرئاسة، بالإضافة للرغبة في عمليات جني أرباح بعد مكاسب أمس.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن الأسواق العربية والخليجية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الأسهم المتداولة بها، ما أدى إلى وجود حالة من التضخم تدفع المستثمرين إلى البحث عن أسواق أخرى سوف تصعد بنسب قياسية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يقود إلى عمليات دخول في السوق المصرية.

ولفت المحلل المالي، نادي عزام، إلى أن هناك سيولة كبيرة في البنوك، وهذه السيولة تبحث عن استثمار مضمون، ولا يوجد قطاع جاذب للاستثمار في الوقت الحالي سوى البورصة، ولذلك تتجه غالبية هذه السيولة إلى أسواق المال.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% إلى مستوى 8480 نقطة مقابل نحو 8517 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، وفي المقابل ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 2.2% بعدما وصل إلى مستوى 655 نقطة مقابل نحو 641 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 1136 نقطة مقابل نحو 1120 نقطة في إغلاق أمس.