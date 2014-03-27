صندوق النقد اتفق على إقراض أوكرانيا 18 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه اتفق على قرض قيمته بين 14 و18 مليار دولار لأوكرانيا وهو ما سيسمح بالإفراج عن تمويلات إضافية قد تصل بالإجمالي إلى 27 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.



وقال الصندوق في بيان "توصلت البعثة إلى اتفاق مع سلطات أوكرانيا على برنامج إصلاح اقتصادي يمكن دعمه بقرض مدته عامان من الصندوق."

وتطلب أوكرانيا قرضاً بقيمة 15 إلى 20 مليار دولار. لكن في المقابل يخشى المحللون من أن تؤدي إجراءات التقشف التي تصاحب هذا النوع من المساعدة المالية الدولية من أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي ما زالت تواجه فيه أوكرانيا خطر التدخل العسكري الروسي بعد ضم جزيرة القرم، وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا.