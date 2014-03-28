3 مليارات جنيه خسائر سوق مصر رغم ترشح "السيسي"

خالفت البورصة المصرية توقعات المحللين، وتراجعت إلى مستويات قياسية لدى تعاملات الأسبوع الماضي، رغم إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته وعزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأرجع محللون ومتعاملون بالسوق الخسائر التي منيت بها الأسهم إلى أن أسعار الأسهم شهدت أول اختبار حقيقي خلال جلسة أمس التي فقدت فيها البورصة نحو 15 مليار جنيه، بعدما كان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة قد بلغ مستويات قياسية مسجلاً مستويات أعلى من 500 مليار جنيه في جلسة تعاملات الأربعاء الماضي.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن كافة عمليات الشراء التي كانت تتم خلال الفترات الماضية لم تكن مدروسة ما تسبب في تضخم أسعار الأسهم بنسب غير مبررة وليس لها أي علاقة بالتحليل الفني أو المالي، وبالتالي منيت بهذه الخسائر في جلسة واحدة بمجرد إعلان المشير السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت في تصريحات لـ "العربية نت"، أن تزايد الضغوط البيعية من قبل المؤسسات المصرية تسبب في اختفاء طلبات الشراء على غالبية الأسهم التي انهار بعضها، وخاصة الأسهم القيادية التي تراجعت بنسب كبيرة أفقدت السوق تماسكه.

وأشارت إلى أن السوق لم يتفاعل مع بشكل إيجابي مع إعلان السيسي الترشح للانتخابات، وهو ما يؤكد تدخل بعض الأطراف حتى تحقق البورصة المصرية هذه الخسائر، ولذلك رأينا كيف كانت مبيعات المؤسسات المصرية لدى تعاملات جلسة أمس وهي أول جلسة بعد إعلان موقف المشير السيسي.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 3 مليارات جنيه بعدما تراجع من نحو 490.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 487.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% إلى مستوى 8251 نقطة مقابل نحو 8459 نقطة في إغلاق الأسبوع الماضي.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.94% بعدما وصل إلى مستوى 627 نقطة في إغلاق أمس مقابل نحو 633 نقطة.

وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي تراجع بنسبة 0.90% ليصل إلى مستوى 1094 نقطة مقابل نحو 1104 نقطة في إغلاق الأسبوع الماضي.