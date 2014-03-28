أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوياتها في 6 أشهر

تعافت أسعار الذهب قليلا يوم الجمعة بعد خسائر كبيرة مساء الخميس، لكن المعدن النفيس لا يزال قرب أدنى مستوياته في ستة أشهر وفي طريقه لتسجيل ثاني خسائر أسبوعية على التوالي، بعدما أضر تحسن المعنويات بخصوص الاقتصاد الأميركي بالإقبال على الذهب كملاذٍ آمن.

وخسر الذهب نحو 100 دولار للأوقية (الأونصة) خلال 9 جلسات منذ أن بلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر متأثرا ببيانات أميركية قوية وتعليقات لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جانيت يلين لمحت فيها إلى إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة في النصف الأول من 2015.

وقال محللون إن الهبوط الحاد للأسعار خلال الأيام الماضية قد يعيد المشترين للسوق ويساعد في تعزيز الأسعار.

وبحلول الساعة 7:39 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5%، إلى 1297 دولارا للأوقية. وكان الذهب هوى يوم الخميس إلى 1288.80 دولار للأوقية أدنى مستوى له منذ 13 فبراير قبل أن يغلق منخفضا 1%.

وخسر الذهب نحو 3%، خلال الأسبوع بعد زيادة سريعة في مطلع العام مع هبوط الأسهم العالمية في حين هدد الطقس السيئ بالإضرار بالنمو الاقتصادي الأميركي.

وارتفعت الفضة 0.7%، إلى 19.8 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.75%، ليسجل 1402.25 دولار والبلاديوم 0.6%، إلى 757.5 دولار للأوقية.