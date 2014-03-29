ضغوطات متعمدة أفقدت بورصة مصر 3 مليارات جنيه بأسبوع

خسرت البورصة المصرية نحو 3 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث وصل الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة إلى 4ر487 مليار جنيه.

وكان نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في بورصة مصر عيسى فتحي، قال لـ"العربية.نت"، وصف التراجعات الحادة التي مُنيت بها البورصة بأنها ضغوط "مريبة"، جاءت رداً على إعلان المشير عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وسجلت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية تراجعاً جماعياً، حيث هبط مؤشر (إيجي إكس 30) نحو 45ر2 % ليصل إلى مستوى 8,252 نقطة وفقد مؤشر (إيجي إكس 70) نحو 03ر1 % من قيمته ليصل إلى مستوى 627 نقطة وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) نحو 93ر0 % ليصل إلى مستوى 1094 نقطة.

وبين التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيم التداولات تراجعت لتصل إلى نحو 4ر6 مليار جنيه، مشيراً إلى أن كمية التداول بلغت نحو 1437 مليون ورقة منفذة على 218 ألف عملية.

وأفاد أن سوق الأسهم استحوذت على 95ر87 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، مبيناً أن قيمة التداول للسندات مثلت نحو 05ر12 %.

وأفاد التقرير أن المؤسسات استحوذت على 38ر30 % من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 62ر69 %.

وأوضح أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 174.32 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات، منوها إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على 87ر87 % من إجمالي تعاملات السوق وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 34ر5% والعرب على78ر6 % بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 31ر9 مليون جنيه وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 23ر82 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأبان التقرير أن إجمالي التداولات بلغت نحو 762 مليون جنيه وأن إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 740 ألف سند تقريبا.