بيع مكثف لمؤسسات وصناديق قطرية يهوي بسوق مصر

واصلت البورصة المصرية نزيفها ورفعت إجمالي خسائرها في جلستي اليوم والخميس الماضي إلى أكثر من 21 مليار جنيه، تساوي 3 مليارات دولار تقريباً، بدعم المبيعات العنيفة للمؤسسات والصناديق العربية والمصرية.

وقال نائب رئيس شركة مينا لتداول الأوراق المالية، أحمد سمير، إن الصناديق والمؤسسات العربية وتحديداً القطرية هي التي قادت عمليات البيع العنيف والمكثف منذ جلسة الخميس الماضي، وهو ما يعتبره البعض رداً على قرار المشير عبد الفتاح السيسي بالترشح في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

وأوضح في تصريحات لـ "العربية نت"، أنه لا يوجد مبرر منطقي وواقعي يشير إلى انتكاسة في أسواق الأسهم المصرية، خاصة وأنه لا يوجد خبر سياسي أو اقتصادي يدفع المستثمرين إلى البيع بهذه الطريقة.

وتابع "صغار المستثمرين يسددون الثمن في النهاية، لأنهم بالفعل ضحية لعبة سياسية وتصفية حسابات بين الصناديق والمؤسسات القطرية والمصرية التي يديرها بعض المتعاطفين مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي".

ولفت سمير إلى أن التوقعات كانت تشير إلى صعود قياسي للبورصة المصرية بمجرد إعلان ترشح المشير السيسي، لكن بعض المؤسسات والصناديق وجهت ضربة مقصودة للبورصة، خاصة وأن محافظ الأسهم بهذه الصناديق حققت أرباحاً قياسية طوال الفترات الماضية، ولن تضار بهذا البيع المكثف، ولكن فقط تقوم بالبيع في محاولة منها للضغط على السوق المصري.

وخلال اليوم والخميس الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 21.1 مليار جنيه تعادل 4.2% بعدما تراجع من نحو 502.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأربعاء الماضي إلى نحو 481.2 مليار جنيه حتى الآن.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.7% فاقداً نحو 401 نقطة إلى مستوى 8079 نقطة مقابل نحو 8480 نقطة في إغلاق الأربعاء الماضي.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 5.6% بعدما وصل إلى مستوى 618 نقطة مقابل نحو 655 نقطة الأربعاء الماضي. وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي تراجع بنسبة 5.2% ليصل إلى مستوى 1076 نقطة مقابل نحو 1136 نقطة في إغلاق الأربعاء الماضي.