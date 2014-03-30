سوق الأسهم السعودية تعزز مكاسبها وسط أجواء التفاؤل

تفاعلت سوق الأسهم السعودية إيجاباً مع مبايعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد السعودي، وعززت مكاسبها في نهاية تعاملات اليوم بعد نحو 5 جلسات من الخسائر.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.42%، إلى مستوى 9462 نقطة، وسط أجواء تفاؤل بترتيب بيت الحكم في السعودية بما يعزز البيئة الاستثمارية.

ودعمت القطاعات الرئيسية مؤشر السوق، حيث ارتفع مؤشر الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.81%، والمصارف والخدمات المالية بنسبة 0.42%.

وقاد الأسهم المرتفعة في مطلع التعاملات سهم تهامة للإعلان بنسبة 9.9%، وبوبا العربية 9.2%، وثمار 5%. وتراجعت أسهم المصافي بنسبة 2.89%، ومجموعة الطيار بنسبة 2.4%.

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إضافة أسهم شركات وصكوك إلى مؤشرات السوق وتحديث الأسهم الحرة المتاحة للتداول لجميع الشركات للربع الأول من العام الجاري 2014، فيما تم استبعاد أسهم شركة وقاية للتأمين من حساب المؤشر وقطاع التأمين.

وأوضحت "تداول" أنها قامت بإضافة أسهم شركتي "بوان" والشركة السعودية للتسويق إضافة إلى صكوك كهرباء السعودية لمؤشرات السوق، وذلك حسب سعر إقفال ليوم الخميس الماضي واستبعاد أسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي من حساب المؤشر العام ومؤشر قطاع التأمين حسب سعر إقفال السهم قبل تعليقه من التداول.

وأشارت إلى أنها قامت بتحديث الأسهم الحرة المتاحة للتداول لجميع الشركات للربع الأول 2014، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات ابتداءً من اليوم الأحد.

وفي سياق متصل واصل مؤشر سوق دبي المالي مسيرته باتجاه اختراق مستويات جديدة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات، حيث ارتفع لمستوى 4439 نقطة، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 1.35%.

واقترب سهم إعمار من مستوى الـ10 دراهم، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 1.63%، وارتفع سهم أرابتك بنسبة 1.01%، إلى 5.99 درهم.