مؤشر سوق دبي "يتألق".. وسهم "إعمار" يلامس 10 دراهم

واصل مؤشر سوق دبي المالي مسيرته باتجاه اختراق مستويات جديدة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات، حيث أغلق عند مستوى 4438 نقطة، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 1.32%.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي اليوم الأحد 1.49 مليار درهم، عبر تداول 721 مليون سهم.

واقترب سهم إعمار من مستوى الـ10 دراهم، لأول منذ 10 أغسطس 2008، قبل أن يعود ويغلق دون هذا المستوى عند 9.95 درهم، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 1.32%.

وارتفع سهم أرابتك بنسبة 0.67%، إلى 5.97 درهم، فيما قفز سهم شركة شعاع كابيتال بالحد الأقصى عند 15%، إلى مستوى 1.16 درهم.

وكانت شركة "شعاع كابيتال" قد نفت اليوم خبر تحولها إلى بنك في الوقت الراهن، مرجحة إمكانية النظر في إصدار رخصة بنكية أخرى، فيما قامت مجموعةAble Logistics بتعيين "شعاع كابيتال" مستشاراً مالياً ومتعهد الاكتتاب لعملية طرح أولي عام للمجموعة في سوق دبي، ومن المتوقع أن يتم إدراج الشركة في نهاية العام الجاري.

واستحوذ سهم شركة الاتحاد العقارية على المرتبة الأولى من حيث الأكثر نشاطاً بالقيمة والحجم بـ238 مليون درهم، عبر تداول106 ملايين سهم.