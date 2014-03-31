الصناديق المصرية تذبح صغار المستثمرين بالبورصة

منيت البورصة المصرية بخسائر عنيفة وقاسية خلال جلسة تعاملات اليوم، وأصيب صغار المستثمرين بالهلع من قرارات مديري الصناديق بالبيع المستمر والمتواصل منذ الخميس الماضي، ما كبد السوق أكثر من 33 مليار جنيه في 3 جلسات فقط.

وسيطرت حالة البيع على جميع المتعاملين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، ولجأت إدارة البورصة إلى إيقاف التداول عن عدد كبير من الأسهم لتجاوزها نسب الخسائر المحددة بنحو 5%.

وأرجع المحلل المالي، نادي عزام، النزيف المستمر لمؤشرات البورصة إلى صناديق الاستثمار المصرية التي تكثف من مبيعاتها رغم عدم وجود أي مبرر لهذا السلوك الذي أطارح بالسوق من أعلى مستوى لها في 6 سنوات.

وأوضح لـ "العربية نت"، أن المبرر الوحيد لما تقوم به الصناديق والمؤسسات المصرية هو التسبب في انهيار السوق، خاصة وأن القلق والهلع من الاستثمار في البورصة عاد ليسيطر على كافة المستثمرين، وخاصة الصغار الذين تعرضوا لخسائر عنيفة وقاسية خلال الجلسات الماضية وجلسة اليوم.

وأشار إلى أن أسهما كثيرة لم توجد عليها طلبات بيع أو شراء، وهذا ما يبرر توجه الصناديق إلى ضرب السوق المصرية، مؤكداً أن هذه التراجعات الحادة والقاسية لم يمن بها السوق المصري منذ سنوات، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً وسريعاً من قبل إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية حتى لا تتعرض البورصة المصرية للانهيار.

وبنهاية جلسة تعاملات اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 12.2 مليار جنيه تعادل 2.5% بعدما تراجع من نحو 481.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الأسبوع الماضي إلى نحو 469.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد مني مؤشر "إيجي إكس 30" بخسائر قاسية بلغت نحو 3.55% ليصل إلى مستوى 7805 خاسراً نحو 292 نقطة. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 3.64% بعدما وصل إلى مستوى 595 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 617 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنسبة 3.33% ليصل إلى مستوى 1041 نقطة مقابل نحو 1077 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.