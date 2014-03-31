سوق السعودية تفوق التوقعات وتربح 11% بالربع الأول

نجحت سوق الأسهم السعودية في تجاوز توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الجاري، وحققت مكاسب بنسبة 11%، ليغلق المؤشر نهاية تعاملات اليوم عند مستوى 9474 نقطة.

وقال محلل أسواق الأسهم في شركة الأهلي كابيتال إياد غلام لـ"العربية نت"، إن السوق السعودية حققت ارتفاعات فاقت توقعاتنا في الربع الأول من العام الجاري.

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات العام الماضي عند مستوى 8536 نقطة.

وأضاف غلام "كنا نتوقع أن يرتفع المؤشر بنسب تتراوح بين 12 و14%، خلال 2014، إلا أن السوق فاجأ الجميع وحقق ارتفاعات مقاربة خلال الربع الأول من العام الجاري".

وحول ارتفاعات المؤشر قال غلام إن التوقعات كانت بأن يصل المؤشر إلى 9500 أو 9800 نقطة مدعوماً من قطاعات البتروكيمايات والبنوك، إلا أن الدعم الرئيسي تلقاه المؤشر من قطاعات التجزئة والعقارات والبنوك.

وبنهاية تعاملات اليوم تغلبت سوق الأسهم السعودية على عمليات بيع جني الأرباح التي شهدتها في تعاملات اليوم، ونجح المؤشر عند الإغلاق في اختراق مستوى 9470 نقطة.

وجاء الدعم الرئيسي للمؤشر من قطاعي البنوك والخدمات المالية، والتجزئة، فيما قلص قطاع البتروكيماويات من مكاسب المؤشر الرئيسي للسوق.

وخسر مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.34%.

وارتفع مؤشر السعودية بنحو 10 نقاط، أو 0.11%، ووصل لمستوى 9473 نقطة.

وتباين أداء القطاعات في السوق السعودية، حيث حققت قطاعات التجزئة والزراعة والنقل مكاسب، فيما تراجعت قطاعات الأسمنت والاستثمار الصناعي بالإضافة لعدد آخر من القطاعات.

وجاء على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً منتصف تعاملات اليوم اللجين بـ9.3%، وصدق 7.3%، وجرير 6.2%.

وفي سياق متصل نجح سوق دبي في التحول باتجاه المكاسب ليغلق على ارتفاع، ما دفع المؤشر لمواصلة مسيرته واختراق أعلى مستوى منذ 2008، عند 4451 نقطة، بعد أن أضاف نحو 0.29%.

وارتفع سهم أرابتك في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.34%، إلى مستوى 5.99 درهم، فيما أغلق سهم إعمار على ثبات عند مستوى 9.95 درهم.

كما ضغطت عمليات بيع على سهم الاتحاد العقارية الذي يشهد ارتفاعات سعرية منذ فترة ووصل إلى 2.30 درهم

وواصل سهم شعاع كابيتال ارتفاعاته لليوم الثاني بـ2.65%، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 15% خلال جلسة أمس.