نيكاي يغلق مرتفعاً عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

سجل مؤشر نيكاي القياسي أعلى مستوى إغلاق في 3 أسابيع في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين، وقادت الاتجاه الصعودي أسهم شركات التصدير، بفضل ضعف الين، ولكن المؤشر سجل أسوأ أداء فصلي في نحو عامين.

ويتوقع متعاملون أن تلقى السوق دعما مع تسوية مراكز قبل إغلاق الدفاتر في نهاية السنة المالية اليوم.

وصعد نيكاي 0.9%، إلى 14827.83 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 12 مارس. وعلى مدى ثلاثة أشهر فقد المؤشر 9%، مسجلا أول هبوط فصلي في عام ونصف العام، وأسوأ أداء فصلي في سبعة فصول.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4%، إلى 1202.89 نقطة في تعاملات ضعيفة نسبيا وجرى تداول 2.09 مليار سهم.