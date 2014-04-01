مؤشر دبي يكسر مستويات جديدة و"إعمار" يخترق 10 دراهم

أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات اليوم عند مستويات جديدة للمرة الأولى منذ 4 سبتمبر 2008، وحقق مكاسب قوية تخطت 1.5%، ليغلق عند 4520 نقطة.

وأغلق سهم إعمار فوق مستوى الـ10 دراهم، للمرة الأولى منذ عام جلسة 10 أغسطس 2008، وسط أجواء تفاؤل تعم السوق التي حققت أكبر نسبة مكاسب بين أسواق المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري فاقت الـ30%.

ووصل سهم إعمار اليوم لمستوى 10.10 درهم، فيما أغلق سهم أرابتك عند مستوى 6.02 درهم، بمكاسب 1.57%.

وتخطت قيمة تعاملات اليوم الـ1.6 مليار درهم فيما بلغت أحجام التداول 650 مليون سهم، عبر تنفيذ 9 آلاف صفقة.

وواصل سوق الأسهم السعودية مساره الصاعد في أولى جلسات الربع الثاني من العام الجاري، وحقق مكاسب في نهاية الجلسة بنسبة 0.45%، ليصل إلى مستوى 9516 نقطة.

وتلقى مؤشر السوق دعماً قوياً من القطاعات الرئيسية ولاسيما قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 0.50%، وقطاع المصارف والخدمات المالية 0.14%، التجزئة 1.52%.

وقاد الارتفاعات حتى نهاية الجلسة سدافكو 9.9%، دلة الصحية 5.6%، مبرد 4.7%، فيما ارتفع سهم بترو رابغ بنسبة 4.6%.

وقال مدير ادارة الابحاث و المشورة شركة البلاد المالية تركي فدعق إن بعض القطاعات في السوق السعودية تتداول عند مكررات ربحية مرتفعة ومن بينها قطاعي التطوير العقاري والتجزئة.

وأوضح فدعق أن الأثر المالي لعمليات الاستحواذ والتوسعات التي تقوم بها الشركات السعودية خلال الوقت الحالي سيظهر خلال الربع الثاني، لافتاً إلى رغبة بعض الشركات في توسيع أعمالها ببعض البلدان المجاورة.