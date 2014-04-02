صعود بورصة دبي بدعم من البنوك وشركات العقار

ارتفعت بورصة دبي إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات اليوم الأربعاء بدعم من أسهم البنوك والشركات العقارية.

وصعد مؤشر سوق دبي 1.2% في ظل زيادة حجم التداول ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008. وقفز سهم الاتحاد العقارية 5.7% وديار للتطوير 8.3%.

وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 5% اليوم الأربعاء بينما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 1%.

وعقد اجتماع سنوي بين دبي العالمية ودائنيها اليوم الأربعاء. وإذا نفذت خطة إعادة هيكلة ديون المجموعة بسلاسة فسيعود ذلك بالنفع على بنك الإمارات دبي الوطني أحد كبار دائني دبي العالمية.

وزادت أسعار العقارات في الإمارة نحو 20% العام الماضي ومازالت مستمرة في الارتفاع، وهو ما أدى إلى زيادة أرباح شركات البناء.

وقال سيباستيان حنين، مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني، إن الكثير من المستثمرين يريدون الاستثمار في أسهم الشركات التي تضررت بشدة من الأزمة السابقة وتحظى بأكبر فرصة للارتفاع.

وبلغت قيمة سهم الاتحاد العقارية 2.60 درهم وهو مستوى لايزال يقل كثيراً عن ذروته التي بلغها في عام 2008 عند 5.20 درهم.

ويساعد نمو قطاع العقارات وتحسن الثقة بوضع دبي المالي أيضاً البنوك المحلية التي لها انكشاف كبير على الشركات العقارية وشبه الحكومية.

وزاد سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 0.2% في آخر يوم يحق فيه لحاملي الأسهم تلقي توزيعات أرباح عن 2013.

في الوقت نفسه أغلقت بورصة أبوظبي دون تغيير يذكر عند 4995 نقطة مع اقترابها من أعلى مستوى لها في عدة سنوات والذي سجلته في فبراير، حين بلغت 5005 نقاط. وتراجع سهم بنك رأس الخيمة الوطني 6.1% بعد تداوله بدون حصص أرباح.

وارتفع سهم سيراميك رأس الخيمة 1.5% وقفز حجم التداول عليه بعد أن كشفت الشركة في مقابلة مع رويترز عن خطط لاستثمار 80 مليون دولار هذا العام في توسعة مصانعها في الهند وبنغلادش وتحديث التقنيات في مصانع أخرى.