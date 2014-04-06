مؤشر سوق السعودية يتراجع رغم قوة أرباح البنوك

ضغطت عمليات بيع على سوق الأسهم السعودية لينهي المؤشر تعاملات اليوم على تراجع على الرغم من الأرباح القوية للبنوك والتي يتم إعلانها تباعاً.

وفقد المؤشر الرئيسي للسوق نحو 27 نقطة، أو 0.28%، إلى مستوى 9531 نقطة، بضغط من القطاعات الرئيسية، ومن بينها المصارف والخدمات المالية 0.61%، والبتروكيماويات 0.61%.

وشهد عدد من أسهم المضاربات ارتفاعات قوية قادها سهم وفا للتأمين 9.9%، والجماعي 7.5%، وساب تكافل 7.2%.

وتفاعل بنك الرياض على استحياء مع النتائج القوية التي حققها البنك خلال الربع الأول من العام الجاري والتي فاقت المليار ريال، حيث ارتفع السهم بنسبة 0.28%، وأغلق سهم بنك الجزيرة على ثبات، فيما ارتفع سهم السعودي الهولندي 0.75%.

وارتفعت أرباح "بنك الرياض" خلال الربع الأول من العام الجاري بـ13.5%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 1.8 مليار ريال.

وسجل "السعودي الهولندي" أرباحا فصلية بلغت 417 مليون ريال خلال الربع الأول من العام، أي بارتفاع نسبته 20.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. كما نمت الأرباح بـ20%، بالمقارنة مع الربع السابق، وقد تجاوزت الأرباح التوقعات بقليل، إذ بلغت 414 مليون ريال.

وعلى صعيد أداء أسهم البتروكيماويات تراجعت غالبية أسهم القطاع، وعلى رأسها سهم بترورابغ 2.41%، والمتقدمة 2.38%، وكيمانول 1.93%.