مكاسب للذهب تفوق 1% بعد بيانات الوظائف الأميركية

أظهرت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، الصادرة يوم الجمعة الماضي، زيادة في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 192 ألفا الشهر الماضي، وهو ما يقل قليلا عن متوسط التقديرات، الأمر الذي قلص المخاوف من زيادة مبكرة في أسعار الفائدة الأميركية.

في الجهة المقابلة، تهافت المستثمرين على شراء الذهب، باعتباره ملاذا آمنا، صعد بأونصة المعدن النفيس إلى ما فوق 1300 دولار، مسجلة أكبر مكاسب ليوم واحد في حوالي شهر.

وبهذا الإغلاق تنهي أونصة الذهب سلسلة الخسائر التي طالتها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، فقد من خلالها المعدن النفيس بريقه وخسر ما يفوق 120 دولارا بعدما لامس 1400 دولار للأونصة.