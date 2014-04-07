نيكي عند أدنى مستوى في أسبوع بفعل أسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين متأثرا بأداء أسهم التكنولوجيا إثر انخفاض السوق الأميركية، في حين أثر الين القوي سلبا على أسهم المصدرين ليكمل يوماً صعبا للسوق.

وهبط سهم سوفت بنك ذو الثقل هبوطا حادا إثر تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية ليغلق منخفضا 4.6 بالمئة وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة.

وأغلق نيكي منخفضا 1.7 بالمئة عند 14808.85 نقطة وهو أضعف مستوى إقفال منذ أول أبريل.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6 بالمئة إلى 1196.84 نقطة، في حين تراجع المؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1.5 بالمئة ليسجل 10860.89 نقطة.