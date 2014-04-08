سوق السعودية تعاود الصعود وتداولات بـ 11 مليار ريال

استأنفت سوق الأسهم السعودية صعودها القوي، بعد يومين من التراجعات البسيطة، لتواصل قيمة التداولات اليومية صعودها إلى مستويات قياسية بأكثر من 11 مليار ريال.

وارتفت السوق منذ بداية العام بنسبة 12.06% بدعم من سيولة عالية قادها قطاع البتروكيماويات الذي يتصدر القطاعات من حيث قيمة السيولة المتداولة على أسهمه، في حين جاء قطاع المصارف ثانياً بقيمة تداول قياسية بلغت 17 مليار دولار شهدتها أسهم البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وشهدت السوق بجلسة اليوم الثلاثاء تداول 374 مليون سهماً، بقيمة 11.2 مليار ريال جرت عبر 184 ألف صفقة، في حين ارتفع المؤشر العام للأسعار 57.7 نقطة بنسبة 0.61 % ليغلق عند مستوى 9565.28 نقطة بنهاية الجلسة.

وارتفعت أسعار أسهم 97 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاعلام والنشر بنسبة 6.01% تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 2.53%، وفي المقابل تراجع قطاع التجزئة بنسبة 0.86% تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.24%.

وساهم تدفق إعلانات نتائج الشركات خلال اليومين الماضيين، بحالة استراحة للسوق، جعلت المتداولين يتريثون في قياس تأثير الأرباح على أداء أسهم الشركات التي أعلنت أرباحها.

وتسبب التباين بين التوقعات وما أعلن من أرباح فعلية بحالة من التراجع الطفيف الذي شهدته السوق خلال يومين ماضيين، والذي لا يكاد يذكر في مقابل الارتفاعات القوية التي سجلها مؤشر الأسعار منذ بداية العام الحالي.

وسجل سعر سهم المتطورة وسهم الأسماك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولا إلى سعر 25.30 و41.80 ريال على التريب تلاهما سهم وفا للتأمين بنسبة 9.97% وصولا إلى سعر 93.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم بوبا العربية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.86% وصولا إلى سعر 58.75 ريال تلاه سهم أسواق العثيم بواقع 4.43% وصولا إلى سعر 86.00 ريال.

واحتل سهم عذيب للاتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 717.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.00 ريال تلاه سهم الأسماك بواقع 572.8 مليون ريال. واحتل سهم عذيب للاتصالات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 40.3 مليون سهم، تلاه سهم الانماء بواقع 25.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 18.70 ريال.

وحققت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" صافي ربح بلغ 27.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي بنمو بنسبة 11.44% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع بنسبة 2.61% مقارنة بالربع السابق والتي بلغت 26.9 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في إعلان نشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أنها حققت إجمالي ربح في الربع الأول من العام الحالي 2014م بلغ 93.2 مليون ريال، بنمو بنسبة 7.16% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع بنسبة 6.09% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 1.11 ريال مقابل 0.99 ريال.

وأرجعت الشركة ذلك إلى ارتفاع المبيعات والزيادة في مساهمة قطاعات الكماليات والأدوات المنزلية والمدن الترفيهية في الأرباح، إضافة إلى كفاءة الإدارة في الحصول على أسعار شراء أفضل من الموردين وحسن إدارة الموارد.

من جهة ثانية، أعلنت شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي "وقاية للتأمين" أنها كانت قد أعلنت بتاريخ 21/01/2014 عن خسائر للفترة من العام 2013 بمبلغ وقدره (56) مليون ريال، ونتيجة لإعادة تقدير المخصصات الفنية للأعوام 2012 و2013 الأمر الذي أدى إلى زيادة الخسائر السنوية للعام 2013 لتبلغ (88) مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودي اليوم أن مجلس الإدارة قام بمراجعة الميزانية المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013، وأن الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2013 بلغت 165,094,135 ريالاً.

وعودة إلى بداية الجلسة فقد سجلت بعض التراجعات في بداية التداول خلال افتتاح السوق، تأثرا بإغلاق جلسة أمس. ورغم تراجعه 3 نقاط، بقي مؤشر السوق فوق 9501 نقطة، وبنسبة تراجع بلغت 0.06%.

وشهدت التعاملات تراجعات محدودة لبعض الشركات، حيث انخفضت مجموعة السريع بنسبة 1.57%، فيما سجلت "أنابيب" انخفاضا بقيمة 1.53% وبصافي تغيير 0.40، أما الأهلية فكانت نسبة التراجع بها 1.24%.

أما الشركات الأكثر تداولا في الفترة الصباحية، فقد سجلت "وفرة" ارتفاعا بقيمة 6%، بينما كان ارتفاع الأسماك 4.7%، أما "الشرقية للتنمية فسجلت ارتفاعا بلغ 3.33%، بينما جازان للتنمية كانت نسبة التغيير فيها 0.45 وبنسبة ارتفاع 2.42%، في حين سجلت أنعام القابضة ارتفاعا بـ2.28%.