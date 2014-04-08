الذهب يقترب من مستوى 1300 دولار للأوقية

ارتفع سعر الذهب قليلا أوائل التعامل في آسيا اليوم الثلاثاء مقتربا من مستوى 1300 دولار للأوقية، منتعشاً بعد تراجعه الجلسة السابقة، إذ إن تراجع أسعار الأسهم زاد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 00:26 بتوقيت جرينتش سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1298.11 دولار للأونصة (الأوقية) مرتفعا 0.2 في المائة. وكان الذهب هبط 0.5 بالمائة في الجلسة السابقة مع تلاشي انتعاش أعقب نشر بيانات الوظائف الأميركية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس 0.02 في المائة إلى 1298.5 دولار للأوقية.

وزاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.25 بالمئة إلى 19.87 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.09 بالمئة إلى 1422.25 دولار للأوقية، وكذلك البلاديوم الذي زاد 0.3 بالمئة مسجلا 763.5 دولار للأوقية.