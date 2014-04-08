بورصة دبي تواصل صعودها فوق أعلى مستوى منذ 5 سنوات

بعد الحديث عن اندماج "وشيك" لبورصتي الإمارات، شهد سهم سوق دبي المالي ارتفاعاً وصل لأعلى مستوى في 5 أعوام اليوم الثلاثاء.

وكانت أنباء تحدثت، أمس، عن قرب اتفاق نهائي لدمج بورصتي دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي هذا الخصوص، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، في تصريح صحافي، إن الدمج خطوة إيجابية جداً، مضيفاً أن الحوار قائم بين الطرفين لكن الأمر لم يُحسم بشكل نهائي بعد.

ورأى محللون ماليون أن الوقت مناسب للدمج في ظل اقتراب انضمام البورصتين لمؤشرات الأسواق الناشئة.

وكانت قيمة تداولات سوق دبي المالي بلغت اليوم نحو 2.5 مليار درهم بارتفاع مؤشر السوق بنسبة 1.92% مسجلاً 4743 نقطة، وسط ارتفاع أسهم أكثر من 20 شركة وهبوط حوالي أسهم 5 شركات.