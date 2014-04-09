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الأسهم الأميركية تصعد بقوة مع تطمينات بشأن الفائدة

المصدر: نيويورك - رويترز
السياسة النقدية الأميركية مطلقة اليد
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أغلقت الأسهم الأميركية على مكاسب قوية، الأربعاء، بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأميركي ربما ينتظر فترة أطول مما كان متوقعاً قبل أن يرفع أسعار الفائدة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى جلسة التداول مرتفعاً 181.04 نقطة، أو ما يعادل 1.11 بالمئة عند 16437.18 نقطة، في حين قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 20.22 نقطة، أو 1.09 بالمئة ليغلق عند 1872.18 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعاً 70.91 نقطة، أو 1.72 بالمئة عند 4183.90 نقطة.

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