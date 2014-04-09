الذهب يواصل صعوده بفعل توترات أوكرانيا

ارتفع سعر الذهب مقترباً من أعلى مستوى له في أسبوعين أوائل التعامل في آسيا اليوم الأربعاء، محتفظا بمكاسبه الكبيرة في اليوم السابق، إذ إن زيادة التوترات بشأن أوكرانيا عززت من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 00:21 بتوقيت جرينتش سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1309.22 دولار للأونصة (الأوقية) مرتفعا 0.1 في المائة. وكان الذهب قفز 0.9 في المائة الجلسة السابقة. وسجل سعره 1314.43 دولار، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الثلاثاء.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس 0.06 في المائة إلى 1309.9 دولار للأوقية.

واستقر سعر الفضة في المعاملات الفورية دونما تغير على 19.99 دولارا للأوقية وارتفع سعر البلاتين 0.19 بالمئة إلى 1436.5 دولار للأوقية، وكذلك البلاديوم الذي زاد 0.21 بالمئة مسجلا 773.75 دولارا للأوقية.