الذهب يواصل صعوده مع انحسار مخاوف رفع أسعار الفائدة

واصلت أسعار الذهب صعودها للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، مسجلة أعلى مستويات لها في أسبوعين بعد أن أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن المسؤولين لا يحرصون على زيادة أسعار الفائدة في أي وقت قريباً.

وارتفع سعر الذهب 1.2% في الجلستين السابقتين مدعوماً أيضاً بالتوترات السياسية بشأن أوكرانيا، التي عززت من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس 0.75% إلى 1315.7 دولار للأوقية.

وقفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 19.97 دولار للأوقية وارتفع سعر البلاتين 0.62% إلى 1443.74 دولار للأوقية وكذلك البلاديوم الذي زاد 0.16% مسجلا 779.55 دولار للأوقية.