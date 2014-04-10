ترقب أول اكتتاب عام في سوق دبي المالي منذ 5 سنوات

تتوجه الأنظار نحو أول اكتتاب لشركة جديدة في سوق دبي المالي منذ 5 سنوات، وهو الاكتتاب بأسهم شركة "ماركة" الذي ينطلق الأحد المقبل.

وأكدت شركة ماركة اليوم أنها ستوظف عائدات الاكتتاب لافتتاح أكثر من 100 متجر جديد تتوزع بين الأزياء والمطاعم والمقاهي في دول الخليج.

وستقوم "ماركة" بطرح 55%، من رأسمالها البالغ 275 مليون درهم للاكتتاب بسعر درهم واحد للسهم، علماً أن شركة CAPM هي التي ستتولى إدارة الطرح.

وتخطط الشركة التي لا تزال قيد التأسيس لإدخال علامات تجارية جديدة للمنطقة لم تقم بالإفصاح عنها بعد.

يذكر أن عدد المؤسسين الحاليين للشركة يبلغ 151 مؤسساً من المفترض أن يضخوا نحو124 مليون درهم في "ماركة" إذا نجح الاكتتاب في جمع 151 مليون درهم وهو إجمالي مبلغ الطرح.