سوق مصر تودع الخسائر العنيفة و6 مليارات أرباح اليوم

تجاوزت البورصة المصرية محنتها وعادت لموجة الصعود القياسية التي كانت بدأتها منذ عدة أشهر، وحققت مؤشراتها خلال جلسة اليوم ارتفاعات قوية، بدعم نشاط كبير للأسهم القيادية في السوق.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن السوق شهدت عمليات شراء قوية بعد عملية المتاجرة السريعة على الأسهم في التعاملات الصباحية، خاصة بعد اتجاه المستثمرين الأجانب والمصريين من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار لاقتناص فرص شرائية قوية بعد موجة الخسائر العنيفة التي ضربت السوق.

وخلال جلسة تعاملات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 6.1 مليار جنيه فقط، بعدما ارتفع من نحو 463.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 469.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% مضيفاً نحو 131 نقطة إلى مستوى 7899 نقطة بإغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 7768 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 1.15% بعدما وصل إلى مستوى 595 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 588 نقطة أمس.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 1043 نقطة مقابل نحو 1031 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وقال مدير التداول بشركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، عماد حساني، إن البورصة المصرية بدأت تعود إلى مسارها الطبيعي بعد موجة الخسائر العنيفة التي منيت بها المؤشرات، وفقدت الأسهم المدرجة كثيرا من أسعارها.

وأوضح أن حالة التفاؤل بدأت تعود للمستثمرين بعد اتجاه الصناديق والمؤسسات المصرية إلى الشراء بكثافة، وهو ما يأتي في إطار محاولات هذه الصناديق لتحقيق مكاسب قوية وسريعة، خاصة أنه قبل موجة الخسائر كانت الأسهم قد تضخمت بنسبة كبيرة، واتجهت الصناديق والمؤسسات إلى البيع المكثف بهدف جني الأرباح، وهو ما حدث بالفعل، لكن موجة البيع العنيفة تسببت في خسائر قاسية لكافة الأسهم المدرجة.