مؤشر سوق السعودية قرب 9500 نقطة و"سبكيم" يخسر 2.9%

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم على تراجع وسط تداولات مرتفعة فاقت 10 مليارات ريال.

وضغطت غالبية قطاعات السوق على المؤشر، ومن بينها قطاع المصارف والخدمات المالية الذي خسر 0.44%، والبتروكيماويات 0.58%، والتجزئة 0.87%.

وأغلق المؤشر بنهاية التداولات عند مستوى 9508 نقاط، بتراجع بلغت نسبته 0.36% أو 34 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 10.4 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، محمد الضحيان، إن البنوك السعودية كلها حققت زيادة في الأرباح لعدة أسباب، من بينها زيادة حجم الودائع بأكثر من 10%، ونسبة الإقراض رفعت من 80 إلى 85%، وانخفاض الديون المشكوك في تحصيلها، وارتفاع رؤوس الأموال، الأمر الذي يحد من التوزيعات النقدية والاحتفاظ بالسيولة.

وأضاف الضحيان "معدلات الفائدة مازالت دون الـ1%، وهي معدلات منخفضة وعليها لجأت البنوك للإقراض لرفع ربحيتها بشكل جيد.

وقال الضحيان "السوق والاقتصاد جيدان، واستمرارية وتداول السلطة الذي يساعد على التفكير لفترات أطول، والاستقرار السياسي، ينعكس على الاستقرار الاقتصادي، والإنفاق الحكومي أيضاً متواصل".

وقاد ارتفاعات اليوم سهم تهامة للإعلان بنسبة 9.9%، والدرع العربي 9.8%، والمملكة بنسبة 8.2%، فيما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة وقاية للتكافل 5.81%، وزجاج 3.5%، ودلة الصحية 3.36%.

وتفاعل سهم سبكيم مع النتائج التي أعلنتها الشركة اليوم، والتي جاءت دون مستوى التوقعات، متأثرة بإغلاق غير مجدول لمصنعين تابعين لها.

وانخفض سهم سبكيم في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 2.91% إلى مستوى 30 ريالاً.