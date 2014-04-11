مؤشر نيكي يهوي لأدنى مستوى في 6 أشهر

هبط مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى له في 6 أشهر اليوم الجمعة، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ موجات المد العاتية والكارثة النووية في مارس 2011 وذلك بعدما دفع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية المستثمرين للإقبال على البيع.

وانخفض مؤشر نيكي 2.4% عند الإغلاق إلى 13960.05 نقطة أدنى مستوى له منذ الثامن من أكتوبر لتبلغ خسائره الأسبوعية 7.3 %. وتلك أكبر خسارة أسبوعية منذ خسائره خلال الأسبوع الذي أعقب زلزال مارس 2011 عندما هوى المؤشر 10.2 %.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم 1.3% ومؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1.4%.

