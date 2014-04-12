نيكي ينهي التعاملات في بورصة طوكيو دون 14 ألف نقطة

هبط مؤشر "نيكي" القياسي في بورصة طوكيو، والذي يتكون من أسهم 225 شركة، يوم أمس الجمعة، حيث تأثرت مشاعر المستثمرين سلباً بسبب ارتفاع قيمة الين والخسائر الفادحة التي سجلتها بورصة "وول ستريت" مساء أمس.

وسجل "نيكي" تراجعا بمقدار 340.07 نقطة أو ما يعادل 2.38٪ ليصل إلى 13960.05 ليغلق دون حاجز 14 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ستة أشهر. كما انخفض مؤشر "توبيكس" الأوسع نطاقاً، بواقع 15.4 نقطة أو 1.34٪ ليغلق على 1134.09 نقطة.

وفي تعاملات الأسبوع، تراجع مؤشر نيكي بنسبة 7.33٪، ومؤشر توبيكس بنسبة 6.73٪. وتم تداول أسهم شركات التصدير على نطاق ضيق بسبب ارتفاع قيمة الين أمام الدولار الأميركي.

يشار إلى أن ارتفاع قيمة الين يقلص تنافسية الصادرات اليابانية، ويقلل قيمة الأرباح لدى تحويلها إلى الداخل. وكان مؤشر "داو جونز" الصناعي الأميركي تراجع الخميس بواقع 1.62٪، كما انخفض مؤشر "ناسداك" المدمج لأسهم التكنولوجيا 3.1٪ بسبب الإقبال على بيع أسهم التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية.

وفي طوكيو، بلغ سعر الدولار في أسواق العملات الثالثة عصراً 101.61-101.62 ين، بانخفاض عن سعره في الخامسة عصر الخميس، 101.72-101.74 ين. كما بلغ سعر اليورو 141.14- 141.24 ين بارتفاع عن 140.97 - 140.99 ين الخميس. وارتفع اليورو أمام الدولار ليسجل 1.3889-1.3892 دولار.