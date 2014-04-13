بيع لجني الأرباح يهبط بأسواق الخليج بعد مكاسب قوية

هبطت جميع أسواق الأسهم في الخليج، الأحد، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح بعد أسبوع من المكاسب القوية وإعلان مصرف الراجحي السعودي عن أرباح الربع الأول من العام التي جاءت دون توقعات المحللين.

وانخفضت سوق دبي 1.7% إلى 4759 نقطة بعدما حققت مكاسب قدرها 4.8% الأسبوع الماضي وسط تدفق ضعيف نسبيا للأنباء وعدم الإعلان بعد عن معظم نتائج أعمال الربع الأول.

وقال سانيالاك مانيباندو، مدير البحوث لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية "أعتقد أنه بيع لجني الأرباح. حققت سوق دبي أربعة مستويات مرتفعة جديدة في 12 شهرا الأسبوع الماضي - لقد ارتفعت بقوة بدون أنباء تذكر".

وأضاف أن الأجواء السلبية العالمية ربما ساهمت أيضا في الهبوط مع تراجع أسواق الأسهم يوم الجمعة، وإعلان أوكرانيا عن مقتل أشخاص بعد اشتباكات بين قوات الأمن وانفصاليين موالين لروسيا اليوم.

وقال مانيباندو "يتطلع الناس الآن إلى الأمام قائلين: ماذا بعد رفع تصنيف إم إس سي آي؟ والذي سيحدث لاحقا هو جني الأرباح".

وأضاف أن بعض المستثمرين "ينتظرون إعلان نتائج أعمال إيجابية قبل أن يفعلوا أي شيء آخر"، وتعلن معظم الشركات في الخليج نتائجها للربع الأول في الأسابيع القادمة، لكن عددا قليلا للغاية من النتائج الفصلية أعلن بالفعل.

وهبطت سوق أبوظبي 0.2% فقط بعدما تفادت بعض أسهم الشركات الكبيرة جنى الأرباح.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.4% إلى 12225 نقطة في ظل خسائر واسعة النطاق بعدما ارتفع لأعلى مستوياته في ست سنوات يوم الخميس. وانخفض حجم التداول بشكل كبير مقارنة مع الجلستين السابقتين.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1% إلى 9425 نقطة، مواصلا اتجاهه النزولي منذ الأسبوع الماضي.