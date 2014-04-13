سوق السعودية تعمق خسائرها وسط عقاب جماعي لـ"الراجحي"

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم على تراجع، وسط حالة ترقب لإعلان ما تبقى من نتائج الشركات، فيما ضغطت عمليات بيع مؤشر السوق ما قاده للتراجع بنسبة 0.88%، ليقترب من مستوى 9424 نقطة، بتداولات بلغت 9.1 مليار ريال.

وتكبد سهم مصرف الراجحي خسائر كبيرة فاقت الـ3%، بعد إعلان نتائجه اليوم حيث حقق المصرف أرباحا قيمتها 1.7 مليار ريال في الربع الأول من العام، وذلك بانخفاض يقارب 17%، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

واستحوذ سهم مصرف الراجحي على المرتبة الثانية من حيث قيمة التداول في سوق السعودية بـ371 مليون ريال، ما ترجمه محللون بأنه عقاب جماعي من المستثمرين بسبب النتائج المخيبة للآمال التي تم الإعلان عنها.

وجاء الضغط الرئيسي على مؤشر السوق من أسهم قطاع المصارف الذي خسر 1.68%، فيما خسر قطاع البتروكماويات 0.96%.

وتصدر الأسهم الرابحة مطلع تداولات اليوم صادرات 10%، اكسا التعاونية 10%، ثمار 9.8%، وسهم الدرع العربي 9.76%.

وفي سياق متصل بدأت السوق المالية السعودية "تداول" تطبيق طريقة "المعدل السعري" لحساب سعر إغلاق أسهم الشركات المدرجة، بدلا من حساب سعر الإغلاق على أساس آخر صفقة عادية، أي التي تفوق قيمتها 15 ألف ريال.

وأوضحت "تداول" أن هذه الخطوة تهدف لتقليل من احتمالية التأثير على أسعار إغلاق أسهم الشركات المدرجة.

وبموجب طريقة "المعدل السعري"، فإنه سيتم حساب سعر الإغلاق بقسمة مجموع قيم صفقات سهم الشركة على مجموع كمية الأسهم المتداولة لنفس الشركة خلال آخر 15 دقيقة قبل الإغلاق.

وقال رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري إن نتائج مصرف الراجحي في الربع الأول جاءت أقل من التوقعات بنحو 18%، للربع الأول.

وتوقع السديري أن تكون مخصصات مصرف الراجحي قد نمت 180%، خلال الربع الأول.

وأكد السديري أن مخصصات مصرف الراجحي ظلت مرتفعة، فيما تحسنت مخصصات البنك السعودي الفرنسي وأيضاً نفس الأمر بالنسبة لبنك الرياض.

وأشار إلى أنه تم خفض تقييم سهم مصرف الراجحي من 78 ريال إلى 75 ريال، لافتاً إلى أن النصيحة الآن هي الاحتفاظ بالسهم، وليس بيعه أو القيام بعمليات تجميع.