سوق السعودية تستعيد الزخم والمؤشر يقفز قرب 9450 نقطة

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم على مكاسب مع ارتفاع معدلات السيولة اليومية، وحافظ المؤشر على مكاسبه بعد أن هبط خلال الجلسة إلى مستويات 9380 نقطة، ليصعد إلى 9445 نقطة.

وبلغت التداولات، 10.4 مليارات ريال من خلال 183 ألف صفقة جرى خلالها تداول 323 مليون سهم، وحقق المؤشر مكاسب بنسبة 0.22%.

وكان المؤشر العام للسوق السعودية هبط في بداية تداولات اليوم بنسبة 0.39% تعادل 36.47 نقطة، ليصل إلى مستوى 9388 نقطة في الساعة 11:10 بتوقيت الرياض، وبلغت أحجام التداولات 19.5 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 713 مليون ريال من خلال أكثر من 13.7 ألف صفقة.

وتوقع محللون أن يواجه المؤشر حالة من الضغط بسبب إعلان شركة سابك توزيع 3 ريالات للسهم، وانتهاء مهلة امتلاك السهم للحصول على هذه التوزيعات التي انتهت أمس.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي عند الإغلاق في تحويل مساره باتجاه المكاسب بنسبة 0.08% ليسجل 4763 نقطة، وذلك بعد أن كانت خسائره قد اقتربت من 2%، وخلال تعاملات اليوم الاثنين.

وكانت كافة المؤشرات قد في الدقائق الأولى من عمر الجلسة بقيادة قطاع البنوك المنخفض بنسبة 1.7%، وانخفض العقارات القيادي بنسبة 1%.

وكان مؤشر دبي أقفل تداولات يوم أمس متراجعا بنسبة بلغت 1.66%، وهي أكبر وتيرة هبوط يومي منذ الثالث من مارس الماضي، ودون أعلى مستوى للمؤشر في عدة سنوات والذي حققه في تعاملات الخميس الماضي، مغلقاً عند مستوى 4759.15 نقطة.

ويرى محللون أن التراجع الذي شهدته الأسواق الخليجية اليوم وأمس كان متوقعاً، بعد فترة طويلة من الارتفاعات القوية وماراثون الصعود، مؤكدين أن نسبة التراجع ليست مقلقة وتشير إلى عمليات جني أرباح طبيعية.

وتسبب تصاعد جني الأرباح في هبوط المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي انخفض عند الإغلاق بنسبة 0.56%، ليصل الى مستوى 5134 نقطة. وبلغت قيم التداول 1.1 مليون درهم بعد التداول على 392 مليون سهم عبر 5653 صفقة.

وجاء تراجع المؤشر العام وسط خسارة مؤشرات معظم القطاعات باستثناء السلع الذي ارتفع في بداية الجلسة 1.16%. وتصدر قطاع الاستثمار والخدمات المالية القائمة الحمراء بنسبة 4.7% بسوق أبوظبي المالي.

وفي نهاية جلسة اليوم سيطرت التراجعات على اداء البنوك، والعقارات والاتصالات والتأمين 0.27% و1.34% و0.43% و0.15% لكل منهم على التوالي.