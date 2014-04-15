الذهب يصعد مع ضعف شهية المستثمرين للمخاطرة

قفز الذهب إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم أمس الاثنين، مع ضعف شهية المستثمرين للمخاطرة بسبب تصاعد التوترات الناجمة عن أزمة أوكرانيا وهو ما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بينما ارتفعت أسعار البلاديوم إلى ذروتها في عامين ونصف العام.

وصعد البلاديوم إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 2011 إلى 815.70 دولار للأوقية (الأونصة) مع تنامي المخاوف من تضرر الإمدادات في حالة فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا أكبر منتج للمعدن النفيس واستمرار الإضرابات العمالية لفترة طويلة في جنوب إفريقيا ثاني أكبر منتج للمعدن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1325.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 1415 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 24 مارس/آذار 1329.70 دولار.

وزاد سعر المعدن الأصفر في العقود الآجلة تسليم يونيو/حزيران 0.5 بالمئة إلى 1325.70 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 810.10 دولار للأوقية متجها للصعود للجلسة الخامسة على التوالي.

وصعد البلاتين 0.8 بالمئة لأعلى مستوى في شهر تقريبا عند 1464.50 دولار للأوقية مع استمرار إضرابات العمال في جنوب إفريقيا. واستقر سعر الفضة دون تغير يذكر عند 19.96 دولار للأوقية.