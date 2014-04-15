مؤشر سوق السعودية يخترق 9500 نقطة وسامبا يكسب 1.3%

واصلت سوق الأسهم السعودية حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط دعم من غالبية القطاعات، ليعود المؤشر لاستكمال مسيرته الصاعدة فوق مستوى 9500 نقطة.

وعكس سهم معادن في نهاية تداولات اليوم النتائج المخيبة للآمال التي أعلنت عنها الشركة أمس، ليخسر ما نسبته 0.77%، رغم ارتفاع غالبية أسهم قطاع البتروكيماويات.

واخترق المؤشر مستوى 9500 نقطة، بعد أن أضاف مكسبا بنسبة 0.63%، أو نحو 60 نقطة.

وقاد الأسهم المرتفعة مجموعة فتيحي بنسبة 9.9%، التعاونية 9.5%، الشرقية للتنمية 8.7%، فيما ارتفع سهم بي سي آي بنسبة 5.99%.

وجاء في مقدمة الأسهم المتراجعة التعمير بنسبة 5.7%، وأنابيب السعودية 2.4%، وساب تكافل 1.3%.

وأغلق سهم سامبا اليوم على مكاسب قوية بنسبة 1.72%، ووصل لمستوى 41.4 ريال، متفاعلاً بذلك مع النتائج القوية التي أعلن عنه البنك والتي فاقت توقعات المحللين، التي كانت تدور عند 1.1 مليار ريال.

ونمت أرباح "سامبا " 7% إلى 1.24 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال مدير ادارة الابحاث و المشورة شركة البلاد المالية تركي فدعق إن معدلات نمو بنك سامبا شهدت تسارع وتيرة النمو بشكل إيجابي.

وأكد أن ودائع العملاء ارتفعت 5%، في 2013، فيما حققت 6%، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما نمت ودائع إلى 159 مليار ريال منها 109 مليار تحت الطلب.

وحول المخصصات التي جنبها البنك خلال الربع الأول من العام الجاري توقع فدعق أن تكون بحدود 100 مليون ريال، مشيراً إلى أن النمو الذي حققه القطاع المصرفي في السعودية بحدود 12%، والذي جاء أعلى من توقعاتنا التي كانت عند 9%، كان بفضل أرباح الأهلي التجاري، وبدرجة أقل من أرباح مصرف سامبا.

ونجح سهم الراجحي بنهاية تعاملات اليوم في التغلب على موجة البيع التي يقودها مستثمرون بعد نتائج مخيبة للآمال أعلن عنها، وارتفع السهم بنسبة 0.27%، إلى مستوى 67.25 ريالاً، وسط أحجام تداول مرتفعة بلغت قيمتها 352 مليون ريال.

وعدلت السوق المالية "تداول" اليوم سعر إغلاق سهمي مصرف الراجحي وشركة الرياض للتعمير بعد انعقاد الجمعيتين العموميتين غير العاديتين وموافقتهما على زيادة رأس المال عبر منحة مجانية لمساهمي الشركتين.

وقالت إن الجمعية العامة غير العادية لمصرف الراجحي وافقت في اجتماعها يوم أمس على زيادة رأس مال المصرف من خلال منح أسهم مجانية؛ مشيرة إلى انها قامت بإضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم المصرف على أساس سعر 67.07 ريال في تداول اليوم الثلاثاء.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الرياض للتعمير في اجتماعها يوم أمس على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وتم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 26.52 ريال اليوم الثلاثاء.