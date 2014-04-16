الأسهم اليابانية تقفز مدعومة بتعليقات لوزير المالية

قفزت الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في أعقاب تعليقات غامضة من وزير المالية تارو أسو بشأن صندوق المعاشات الحكومي للبلاد الذي تبلغ قيمته 1.26 تريليون دولار فسرها المتعاملون على أنها تعني أن الصندوق قد يزيد مشترياته من الأسهم.

ولقيت السوق دعما أيضا من إغلاق الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت على مكاسب الليلة الماضية.

وصعد مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 2.4 بالمئة إلى 14334.46 نقطة في أواخر جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو، موسعا تعافيه من أدنى مستوى له في ستة أشهر البالغ 13885 نقطة الذي هوى إليه في وقت سابق هذا الشهر.

وسجل المؤشر القياسي الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي في ثلاثة أعوام. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.92 بالمئة إلى 1157.88 نقطة.