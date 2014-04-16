سوق مصر تتجاوز 8 آلاف نقطة وتربح 2.5 مليار في ساعتين

عادت البورصة المصرية مجدداً إلى الارتفاع، ووصلت إلى 8 آلاف نقطة، واتجهت إلى الاستقرار في المربع الأخضر بعد عدة جلسات عاصفة انتهت بخسائر إجمالية تتجاوز قرابة 30 مليار جنيه، بدعم عدد من الأحداث السياسية التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأوضح متعاملون بالبورصة لـ "العربية نت"، أن هناك تحسنا ملحوظا في مستوى السيولة منذ بداية جلسات الأسبوع الجاري، ما يشير إلى تلاشي حالة القلق والترقب التي كانت تسيطر على صغار المستثمرين بعد المبيعات المكثفة للصناديق والمؤسسات المصرية التي وصفها البعض بأنها مؤامرة مقصودة على البورصة المصرية.

وخلال ساعتين من جلسة تعاملات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 2.5 مليار جنيه، بعدما ارتفع من نحو 473.8 مليار جنيه، لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 476.3 مليار جنيه حتى الآن.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82%، مضيفاً نحو 66 نقطة إلى مستوى 8092 نقطة، مقابل نحو 8026 نقطة في إغلاق تعاملات أمس. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.63% بعدما وصل إلى مستوى 601 نقطة مقابل نحو 598 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1055 نقطة، مقابل نحو 1049 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، إن السوق المصري بدأ مرحلة التعافي من حالة التراجع الحادة التي مر بها بشكل تدريجي، وهو ما يعود إلى توقف المبيعات والمؤسسات المصرية عن البيع، ما دفع صغار المستثمرين إلى التوقف عن البيع والاتجاه نحو الشراء على الأسهم التي منيت بخسائر كبيرة خلال موجة الخسائر الفادحة التي ضربت البورصة.

وأشار لـ "العربية نت"، إلى أن المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" يستهدف خلال جلسة تعاملات اليوم الاستقرار فوق مستوى 8200 نقطة، حتى نهاية جلسة غد الخميس، وذلك رغم استمرار الأداء العرضي للمؤشرات الثانوية للبورصة المصرية.