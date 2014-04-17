إقبال المستثمرين على جني الأرباح يُبقي "نيكي" مستقرا

مع إقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققوها أمس، أغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية مستقرا في جلسة متقلبة اليوم الخميس، وهو ما أبطل تأثير التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي مستقرا دون تغير يذكر عند 14417.53 نقطة بعد جلسة متقلبة شهدت تحرك المؤشر صعودا وهبوطا. وفي وقت سابق بلغ المؤشر أعلى مستوى له في أسبوع عند 14500.66 نقطة.

واستقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا والمؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 أيضا عند 1166.59 و10614.69 نقطة على الترتيب.

