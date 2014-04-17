مؤشر سوق السعودية ينهي الأسبوع مخترقا 9530 نقطة

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات نهاية الأسبوع، مع تواصل إعلان الشركات لنتائجها المالية للربع الأول، حيث دعمت نتائج شركتي دار الأركان وبترورابغ مؤشر السوق.

ووصل مؤشر سوق السعودية في نهايالتعاملات إلى مستوى 9523 نقطة، بعد أن أضاف قرابة 20 نقطة، أو ما نسبته 0.28%.

وقفز سهم بتراورابغ اليوم بأكثر من 3%، على وقع النتائج المالية التي حققتها الشركة في الربع الأول من 2014، بعد أن تحولت للربحية محققة 413 مليون ريال مقابل خسارة 658 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

أما سهم شركة دار الأركان فقد حقق مكاسب بأكثر من 3.45%، وجاء في مقدمة الأسهم تداولا بقيمة 591 ملايين ريال، بعد أن حققت أرباحاً بلغت قيمتها 248 مليون ريال، مقابل 237.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2013، حيث جاءت الأرباح أفضل من التوقعات.

وقد نمت أرباح "دار الأركان" بدعم من ارتفاع مبيعات العقارات المطورة وانخفاض أعباء المرابحات الإسلامية وعائد الودائع.

وتراجع سهم كيان رغم تحول الشركة لتحقيق أرباح في الربع الأول من 2014، بلغت قيمتها نحو 10 ملايين ريال مقابل خسارة 155 مليون ريال خلال الربع الأول من 2013.

يذكر أن شركة "البحري" حققت نموا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 41% إلى 195 مليون ريال.