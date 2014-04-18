تعافي أسهم "مورغان وجنرال" يصعد بمؤشر ستاندرد

ختمت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في معظمها الأسبوع على صعود، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز-500 أكبر مكسب أسبوعي له منذ يوليو مع تعافي سهمي مورجان ستانلي وجنرال إلكتريك بعد إعلان الشركتين عن تحقيق نتائج قوية.

وبنهاية التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 16.31 نقطة، ما يعادل 0.10 % إلى 16408.54 نقطة.

وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 2.54 نقطة، أو 0.14 % ليسجل 1864.85 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 9.291 نقطة، أو 0.23% إلى4095.516 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع قفز ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7% أكبر زيادة أسبوعية له منذ يوليو. وقفز مؤشرا داو جونز الصناعي وناسداك بنسبة 2.4% لكل منهما.