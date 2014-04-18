هبوط أسعار الأسهم يعيد الصناديق إلى بورصة مصر

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قياسية خلال جلسات الأسبوع الماضي، مقارنة بالخسائر التي منيت بها في جلسات الأسبوع قبل الماضي، والتي تجاوزت أكثر من 30 مليار جنيه في عدة جلسات.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 8.3 جنيه، تعادل 1.76% بعدما ارتفع من نحو 469.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 477.6 مليار جنيه بنهاية إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.59% مضيفاً نحو 204 نقاط إلى مستوى 8103 نقاط في إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 7899 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 1.84%، مضيفاً نحو 11 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 606 نقاط مقابل نحو 595 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 1.82% مضيفاً نحو 19 نقطة ليصل إلى مستوى 1062 نقطة مقابل نحو 1043 نقطة، وقال المحلل المالي، إسلام عبدالعاطي، إن أداء السوق المصري خلال جلسات الأسبوع الماضي كان متذبذباً، وخاصة في المؤشر الرئيسي الذي انعكس أداؤه على المؤشرات الأخرى.

وأوضح أن الارتفاعات التي حققها السوق في بعض الجلسات تعد مردوداً تصحيحياً طبيعياً للانخفاضات الحادة التي مني بها السوق على مدار عدة جلسات ماضية, ما أوجد بعض القوة الشرائية بعدما أصبحت الأسعار جاذبة للشراء بشكل كبير إثر انخفاضات عنيفة وصلت لأكثر من 60% في بعض الأسهم وفى خلال فترة زمنية بسيطة, فكان لابد أن تعاود المحافظ الاستثمارية التواجد مرة أخرى في ظل هذه الأسعار المتدنية.