8 مليارات دولار أرباح بورصة مصر في أسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بصورة جماعية؛ حيث سجل مؤشر "إي جي إكس 30" ارتفاعا بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 8104 نقطة، وزاد "مؤشر إي جي إكس 70" بنسبة 1.86% مغلقا عند مستوى 606 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" بنحو 1.74% مغلقا عند 1062 نقطة.

وأفاد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة ارتفع بقيمة 8.11 مليار جنيه، مسجلا 478 مليار جنيه، موضحاً أن إجمالي قيمة التداول بلغ نحو 5.3 مليار جنيه، وأن كمية التداول بلغت نحو 1.177 مليون ورقة منفذة على 152 ألف عملية.

وبين التقرير أن الأسهم استحوذت على 68.18% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، لافتا الانتباه إلى أن قيمة التداول للسندات مثلت نحو 31.82%، وأن تعاملات المصريين سجلت 88.01% من إجمالي تعاملات السوق، والأجانب غير العرب سجلت 5.28%، والعرب 6.71% بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن الأجانب غير العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 37.93 مليون جنيه، مفيدا أن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 75.79 مليون جنيه، لافتاً الانتباه إلى أن المؤسسات استحوذت على 47.14% من المعاملات، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 52.86%، مبينًا أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 146.83 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 1.673 مليون جنيه، وإجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 1.701 ألف سند تقريباً.