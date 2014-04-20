أعلى مكاسب لسوق السعودية منذ 6 سنوات بقيادة سابك

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم مكاسب في أولى تداولاته الأسبوعية ليتجاوز مستويات 9600 نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات، ليغلق عند مستوى 9636.17 مرتفعا 105.59 نقطة , بنسبة 1.11% , بتداولات تجاوزت 11.1 مليار ريال، مدفوعة باعلان شركة سابك لارباحها والتي قادت السوق الى مستويات قياسية رغم ثبات تلك الارباح وعدم زيادتها بالنسبة للشركة.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 114 شركة في قيمتها ، فيما تراجعت أسهم 29 شركة ، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 374 مليون سهم توزعت على أكثر من 175 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات معدنية , وصناعة الورق , والتعاونية , والمتطورة , والزامل للصناعة , والبحري الأكثر ارتفاعا اليوم ، فيما جاءت أسهم شركات الاتحاد التجاري , وهرفي للأغذية , واسترا الصناعية , وعسير , والخليج للتدريب , والمصافي على رأس الشركات الأكثر انخفاضا ، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9.76% إلى 1.62% .

كما جاءت أسهم شركات الإنماء , ودار الأركان , وسابك , وكيان السعودية , ومعدنية , وميدغلف للتأمين الأكثر نشاطا بالقيمة ، فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان , والإنماء , وكيان السعودية , وزين السعودية , ونماء للكيماويات , والإعادة السعودية على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

وعلى جانب القطاعات فقد اكتست جميع قطاعات السوق باللون الأخضر عدا قطاعي الطاقة والمرافق الخدمية , والتجزئة اللذين أغلقا على تراجع بلغ 0.59% , و 0.43% .. في المقابل جاء قطاع النقل في مقدمة القطاعات المرتفعة بنسبة 3.14% , يليه قطاع الاتصالات , وتقنية المعلومات بنسبة بلغت 2,55% , ثم قطاع التأمين بنسبة 2.16% .

ونجح سهم سابك في تجاوز نتائج الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي جاءت دون توقعات المحللين، حيث ربح السهم نحو 1%، ووصل إلى 114.75 ريالاً.

وانخفضت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خلال الربع الأول بنحو اثنين في المئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 6.44 مليار ريال، وقد جاءت الأرباح دون التوقعات البالغة 6.8 مليار ريال.

كما تفاعل سهم صافولا مع أرباح المجموعة التي حققت مكاسب خلال الربع الأول فاقت التوقعات بكثير؛ حيث قفزت بـ43.4%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي لتسجل 423 مليون ريال.

وارتفع سهم صافولا بأكثر من 2.7%، إلى مستوى 73.25 ريالاً، فيما بلغت مكاسب سهم التموين السعودية 2.2%، إلى مستوى 168 ريالاً، بعد إعلان الشركة تحقيق مكاسب في الربع الأول بلغت 161.8 مليون ريال، بارتفاع نسبته 15%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال محلل أبحاث الأسهم في شركة الأهلي كابيتال إياد غلام، إن أرباح شركة سابك جاءت أقل بنحو 5 أو 6%، من توقعات غالبية المحللين، وأقل 10%، من توقعاتنا في الأهلي كابيتال.

ولفت غلام إلى أن "صافي الربح شهد تراجعاً بالفعل، بسبب تأثر الإيرادات الأخرى وارتفاع المصاريف، فيما الربح التشغيلي جيد، ولهذا شهد السهم ارتفاعاً في تعاملات اليوم".

وأرجع غلام أن فرق التوقعات جاء في المصروفات الأخرى التي كنا نتوقعها بحدود 3.9 مليار، فيما جاءت عند 4.4 مليار ريال ما يعني أنها أعلى من توقعاتنا بنسبة 14%.

وأشار إلى أن الأرباح الأخرى لشركة سابك، ومن بينها أرباح الأقلية ومصاريف الزكاة، وحسب إعلانات أخرى فإن الإيرادات الأخرى عادة ما تكون في سابك بحدود 500 مليون ريال، إلا أنه ومع انخفاض الأرباح فمن المتوقع أن تكون الإيرادات الأخرى قد وصلت لـ100 مليون ريال.