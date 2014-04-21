الذهب يتراجع لأقل مستوى في أسبوعين ونصف

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع في معاملات متذبذبة وهزيلة اليوم الاثنين متأثراً بنزوح حاد للأموال من أكبر صندوق مؤشرات معزز بالمعدن في العالم وارتفاع الدولار.

وتأثر المعدن سلبا بنوبة بيع لعوامل فنية بعد أن عجز عن الاستمرار فوق مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) الذي سجله في وقت سابق من جلسة التداول.

وتراجع السعر الفوري للذهب إلى أقل سعر في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 1281.40 دولار ثم قلص الخسائر إلى 0.6 بالمئة ليسجل 1286.30 دولار بحلول الساعة 0641 بتوقيت غرينتش.

وقال فيكتور ثيانبيريا المحلل في أيه.أن.زد "من ناحية السوق هزيلة اليوم والسيولة محدودة." وأضاف، "لكن ما أثار فزع الناس هو تراجع حيازات صندوق المؤشرات نحو عشرة أطنان الأسبوع الماضي."

وشهد صندوق جولد تراست جي.أل.دي أكبر صندوق مؤشرات معزز بالذهب في العالم - وهو مؤشر جيد على ثقة المستثمرين - نزوح 9.3 طن الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين. ويؤدي صعود العملة إلى رفع تكلفة المعدن المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة 1.4 بالمئة إلى 19.31 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة ليسجل 1407.1 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 790.5 دولار للأوقية.