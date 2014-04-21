سوق السعودية تتراجع ومؤشر "دبي" يتجه لـ5 آلاف نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم متراجعاً على وقع نتائج متباينة للشركات المدرجة، حيث تأرجح المؤشر بين الصعود والهبوط خلال التعاملات، بعد أن كان يحقق مكاسب دفعته إلى مستوى 9650 نقطة، سرعان ما عاد ليسجل تراجعاً بضغط من قطاعي البتروكيماويات والمصارف.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية جلسة اليوم بعد أن أضاف نحو 3%، ليلامس 4984 نقطة، ويعود إلى مستويات 19 أغسطس 2008، فيما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.93%، ليعود إلى مستويات 16 يناير 2006.

ووصل المؤشر إلى مستوى 9617 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11.2 مليار ريال، بعد أن خسر قطاع المصارف والخدمات المالية 0.37%، والطاقة 1.24%، والاتصالات 0.91%.

وسجلت الشركات السعودية أرباحا اعتبرت أكثر من جيدة في غالبيتها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث قفزت أرباح "المجموعة السعودية" إلى 335% إلى 261 مليون ريال. في حين سجلت شركة "فواز الحكير" أرباحا أكبر من التوقعات، بلغت 191 مليون ريال على أساس سنوي وبنسبة 32%.

ورغم تراجع أرباح التصنيع 10% في الربع الأول، فإن قيمة أرباحها بلغت 321 مليون ريال. بينما سجلت "التصنيع الوطنية" 121 مليون ريال، متراجعة أرباحها، لكن هذا لم يلغِ نموها بنسبة 10%.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.91% ليلامس مستويات 4984 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.93%.

الدعم الرئيسي الذي تلقاه اليوم مؤشر دبي كان من قطاع العقارات والإنشاءات، حيث ارتفع سهم إعمار العقارية لمستوى 10.60 درهم، وعاد إلى مستويات 3 يوليو 2008، فيما ارتفع سهم أرابتك ليكسر أعلى مستوياته على الإطلاق، وسهم ديار للتطوير عاد إلى مستويات 9 سبتمبر 2008.