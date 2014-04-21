نيكي يغلق مستقرا وجني الأرباح يمحو مكاسب يوم الاثنين

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين، ثم تخلت عن المكاسب لتغلق مستقرة في معاملات هزيلة بسبب عطلات عيد القيامة، في حين ارتفعت أسهم المقرضين غير المصرفيين بفعل تقرير إعلامي بأن الحكومة تدرس تخفيف القواعد في القطاع.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي دون تغير يذكر عند 14512.38 نقطة، بفعل بيع لجني الأرباح بعد أن صعد المؤشر إلى 14649.50 نقطة، وهو مستوى لم يبلغه منذ الثامن من أبريل.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1171.40 نقطة، بأحجام تداول أقل نحو 27 بالمئة عن متوسط المئة جلسة الأخيرة.

ونزل المؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.2 بالمئة إلى 10655.42 نقطة.