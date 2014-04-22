سوق السعودية تقلص خسائرها ومؤشر دبي يخترق 5000 نقطة

قلصت سوق الأسهم السعودية من خسائرها بنهاية تعاملات اليوم، مع تحول عدد من القطاعات الرئيسية لتحقيق مكاسب، وعلى رأسها قطاع البتروكيماويات، فيما ضغط قطاع الاتصالات بشدة على المؤشر بعد نتائج مخيبة من شركة الاتصالات السعودية.

وأنهى المؤشر جلسة اليوم على تراجع طفيف بنسبة 0.12%، إلى مستوى 9606 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 10.4 مليار ريال، عبر تداول 347 مليون سهم.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً عدد من الأسهم الصغيرة، على رأسها العالمية 9.88%، صناعة الورق 9.5%، عناية 8.7%، بالإضافة لسهم بدجت السعودي الذي ارتفع بنسبة 5.5%.

وتصدر سهم دار الأركان الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة بـ543 مليون درهم، والذي ربح 1.25%، فيما جاء في المرتبة الثانية سهم سابك الذي خسر 0.16%.

وفيما يمكن تسميته بمعاقبة جماعية من المساهمين، أنهى سهم الاتصالات السعودية تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 4.77%، إلى مستوى 68.25 ريالاً، وذلك بعد إعلان الشركة عن تحقيق أرباح فصلية بنحو 2.4 مليار ريال، لتأتي دون متوسط التوقعات البالغة 2.7 مليار ريال، بحسب رويترز.

أما شركة عذيب للاتصالات فقد ارتفعت بنسبة 3.4%، وزين السعودية 1.97%.

وفي سياق متصل ارتفع مؤشر دبي اليوم بنسبة 0.70%، ليعود الى مستويات 13 أغسطس 2008 بتخطيه حاجز 5000 نقطة، حيث أغلق عند 5018 نقطة.

وبمكاسب اليوم عاد سهم إعمار العقارية إلى مستويات 2 يوليو 2008، بعد أن حقق 1.42%، ليغلق عند 10.75 درهما، وعاد سهم دبي الإسلامي إلى مستويات 20 أغسطس 2008، بعد أن أغلق عند مستوى 6.82 درهم، وسهم سوق دبي المالي عاد لمستويات 25 أغسطس 2008، بعد أن أغلق عند 3.81 درهماً.

أما مؤشر قطر فقد ارتفع إلى مستويات قياسية؛ حيث أغلق فوق 12796 نقطة المسجلة بتاريخ 19 سبتمبر 2005، لينهي التعاملات عند 12939 نقطة.