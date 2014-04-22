تراجع الليرة التركية مع ترقب اجتماع البنك المركزي

تراجعت الليرة التركية يوم أمس الاثنين، مع ترقب المستثمرين لتيسير محتمل للسياسة النقدية خلال اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولم يطرأ على الأسهم التركية تغير يذكر في تداولات ضعيفة بسبب إغلاق معظم الأسواق الأوروبية في عطلة عيد الفصح. وأغلق مؤشر بورصة اسطنبول منخفضا 0.04 بالمئة إلى 73446.69 نقطة.

وانخفضت العملة التركية أمام نظيرتها الأميركية إلى 2.1356 ليرة للدولار من 2.1314 يوم الجمعة.

وبلغ عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 10.02 بالمئة ارتفاعا من 9.99 بالمئة عند الإغلاق يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس رغم الضغوط السياسية لخفض الأسعار لكنه قد يتخذ خطوات لضخ مزيد من السيولة في السوق بعد أن أبدى تفاؤله تجاه الاقتصاد الأسبوع الماضي.

