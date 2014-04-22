قطاع الاتصالات يعيد البورصة المصرية لصعود قياسي

قاد سهم "جلوبال تيليكوم" القابضة البورصة المصرية للصعود بقوة في جلسة تعاملات اليوم، بداية تعاملات الأسبوع، بعد عطلات أعياد الأقباط وشم النسيم، وحقق رأس المال السوقي أرباحاً قياسية مقارنة بالخسائر التي مني بها خلال جلسات الأسابيع الماضية.

وجاءت ارتفاعات اليوم بقيادة قطاع الاتصالات بعد الإعلان عن بيع 51%، من حصة أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جيزى"، وهي المشكلة التي ظلت معلقة منذ عام 2010 وانتهت بعملية البيع.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن أسهم قطاع الاتصالات حققت ارتفاعات قياسية خلال جلسة تعاملات اليوم، خاصة وأن سهم جلوبال تيليكوم يسيطر على 15% من وزن المؤشر الرئيسي، وهو ما دفع بقية الأسهم المدرجة إلى الصعود المستمر وتحقيق أرباح قياسية.

وخلال جلسة تعاملات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 6.8 مليار جنيه فقط، بعدما ارتفع من نحو 477.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 484.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% مضيفاً نحو 256 نقطة إلى مستوى 8269 نقطة بإغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 8013 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 1.37% بعدما وصل إلى مستوى 614 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 606 نقطة الخميس الماضي.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 1074 نقطة، مقابل نحو 1062 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، لـ "العربية نت"، إن السوق تستعد لرحلة صعود قياسية بعد موجة الانهيار التي تعرضت لها خلال الجلسات الماضية، مؤكداً أن السوق تستهدف خلال جلسة غد الأربعاء، والتي تعد آخر جلسات الأسبوع الجاري بعد الإعلان عن تعطيل العمل يوم الخميس المقبل، نحو 8400 نقطة.

وأوضح أن المصريين الأفراد والصناديق والمؤسسات المصرية تدخلت للشراء بكثافة خلال جلسة اليوم، وخاصة على أسهم قطاع الاتصالات، بعكس العرب والأجانب الذين اتجهوا للبيع لعمل جني أرباح بعد المشتريات الكبيرة خلال فترة التراجع التي منيت بها البورصة المصرية.

وأشار إلى أن السوق مرت اليوم بعمليات تصحيح لأسعار الأسهم التي هبطت بنسب قياسية، متوقعاً أن يعود المستثمرون لعمليات جني الأرباح بعد تخطي المؤشر الرئيسي حاجز 8400 نقطة.