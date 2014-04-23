الذهب يستقر قرب أدنى مستوى له في شهرين ونصف

استقر الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، قرب أدنى مستوى له في أكثر من شهرين بعد أن أدى صعود أسواق الأسهم العالمية الى انحسار جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمارية آمنة وإضعاف شهية صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.

واستقر سعر الذهب للبيع الفوري حول 1283.50 دولار للأوقية (الاونصة) في التعاملات المبكرة في آسيا بعد أن كان هبط يوم الثلاثاء الى 1277.10 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 11 فبراير. كما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب حول 1283.50 دولار للأوقية.

وقال مسؤولون بصناعة الحلي إنه من المتوقع أن تنخفض واردات الهند من الذهب في أبريل/نيسان ومايو/أيار عن نصف مستوياتها في مارس/آذار مع تسبب قيود على حركة الأموال النقدية أثناء الانتخابات العامة في التأثير سلبيا على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وصعدت أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء مدعومة بأرباح قوية أعلنتها شركات أميركية وصفقات لاندماجات واستحواذات بين شركات الأدوية الأوروبية إضافة الي بيانات متفائلة عن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو.





