تماسك مؤشرات سوق مصر رغم مبيعات العرب والأجانب

بعد صعود قياسي، عادت البورصة المصرية إلى الأداء العرضي، بدعم عمليات جني الأرباح التي أجراها المستثمرون العرب والأجانب خلال جلسة تعاملات اليوم، فيما زاد اتجاه المستثمرين المصريين الأفراد والمؤسسات نحو الشراء من تماسك السوق التي كان من المتوقع أن تهوي بنسب كبيرة.

وكانت أعلى ارتفاعات حققتها البورصة منذ أسابيع خلال جلسة أمس، بدعم الإعلان عن انتهاء بيع صفقة أوراسكوم الجزائرية، حيث قادت أسهم قطاعات الاتصالات كافة مؤشرات السوق للصعود، وتحقيق أرباح قياسية اقتربت من 7 مليارات جنيه في جلسة أمس.

وأعلن البنك المركزي المصري وإدارة البورصة المصرية أن، غداً الخميس، إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يستأنف العمل بالبورصة والبنوك يوم الأحد المقبل.

وخلال جلسة تعاملات اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.5 مليار جنيه فقط، بعدما تراجع من نحو 484.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 483 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3%، مضيفاً نحو 25 نقطة إلى مستوى 8294 نقطة بإغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 8269 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.72% بعدما وصل إلى مستوى 610 نقاط في إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 614 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي تراجع بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1067 نقطة مقابل نحو 1074 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وأوضحت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، أن الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية تحاول في الوقت الحالي تعويض خسائر الجلسات الماضية، وأن الارتفاعات التي حققتها خلال جلسة أمس لا تتجاوز كونها حركة تصحيحية طبيعية.

وأوضحت لـ"العربية.نت" أن التوقعات كانت تشير إلى ظهور عمليات جني أرباح في السوق خلال جلسة اليوم، وأن عمليات جني الأرباح كان من المتوقع أن تهوي بمؤشرات السوق بنسب كبيرة، لكن أطهرت المؤشرات تماسكها بدعم صفقة أوراسكوم التي تم الإعلان عنها أمس، ولم تتراجع بنسب كبيرة.